DHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Mustafa Erol, doğuştan serebral palsi hastası olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Mustafa Erol, okumayı evde kendi imkanlarıyla öğrendi.

Bedensel engellerine rağmen yaşam sevincini kaybetmeyen Erol, 8 yıl önce 'Herkes Beni Engelli Sanıyo' isimli hikaye kitabını çıkardı.

KLAVYEYİ BURNUYLA KULLNARAK İKİNCİ KİTABINI YAZDI

Okumaya olan aşkıyla herkesi kendine hayran bırakan Erol, yeni bir kitap daha çıkardı.

Erol, bilgisayar klavyesini burnuyla kullanarak 5 yıl boyunca üzerinde çalıştığı 'Engelli Kemal'in hayatı' adlı romanını tamamladı.

'ONUN YAPTIĞI, İĞNEYLE KUYU KAZMAYA BENZİYOR"

Oğlunun okumayı da en az yazmak kadar çok sevdiğini ve 500'ün üzerinde kitap okuduğunu belirten Hatice Erol, "Ellerini kullanamadığı için burnuyla tuşlara dokunarak yazıyor. Oğlumun bu yaptığı, iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Burnuyla yazdığı için, bir kelime, onun için büyük zaman alıyor.

İkinci kitabına başlayalı da 5 yıl oldu. Onu da tamamladı, son kontrolleri yapıyor. Çok güzel bir roman yazdı. Yazmayı sevdiği kadar okumayı da çok seviyor. Gece gündüz kitap okur. Yazar, yorulduğu zaman okumaya başlar" dedi.

"ENGELLİ OLMAYAN, ONUN YAZDIĞINI YAZAMAZ"

Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: