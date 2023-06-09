Aydın’da dördüzlere veda

Aydın'ın Nazilli ilçesinden çalışmak için Fransa'nın Strazburg şehrine giden Ahmet ve Sümeyye İşbaz çiftinin dün sabah saatlerinde ikisi kız dördüz bebekleri dünyaya geldi.
Sezaryenle dünyaya gelen bebeklere Muaz, Zeyd, Safiye ve Halime isimleri verildi.
1 saat sonra hepsi vefat etti
Ancak, dördüzler doğumdan yaklaşık 1 saat sonra yaşamını yitirdi.
İşbaz çifti, doyasıya kucaklarına alamadıkları dördüzlerinin cenazelerini, memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesine getirdi.
Memleketlerinde veda
Altıntaş Mahallesi'ndeki Koca Camii'nde dördüzler için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine dördüzlerin babası Ahmet İşbaz, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.
Baba, tabutları taşıdı
Cenazede Ahmet İşbaz'ın, dördüzlerinin tabutlarını taşıması ise görenlerin yüreğini dağladı.
Dördüzlerin cenazeleri ayrı ayrı kılınan namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.