Aydın'da keşfedilmeyi bekleyen İnceğiz Kanyonu turizme kazandırıldı Turkuaz rengi suyu, sarp kayalıkları, tarihi kalıntıları ve eşsiz güzelliği ile iç turizmin yeni gözdesi olan, "Arapapıştı" olarak da bilinen İnceğiz Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor.

İHA

Sıck havaların ardından vatandaşlar tatil rotalarına yöneldi.

Okulların tatil olması ardından memleketlerine dönen vatandaş, bir yandan da yeni doğal güzellikleri araştırıyor.

Aydın Bozdoğan'da milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ardından Akçay’ın tertemiz suları ile aşınan ve her iki tarafında 380 metre yüksekliğe kadar İnceğiz Kanyonu, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

İnceğiz Kanyonu, doğal serinliğinin yanı sıra macera ve doğa tutkunlarını buluşturan tekne turlarıyla uğrak yerler arasına girdi.

Tarihi yanlarıyla da dikkat çekiyor

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak rotaları arasında yer alan 6 kilometre uzunluğundaki kanyonda 2 bin 500 yıllık antik kalıntılar, kral mezarı, kayalara gizlenmiş manastır, yabani canlılar ile turkuaz, yeşil ve kahverenginin her tonunun harmanlandığı muhteşem bir doğa hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğaseverlerin tutkusu haline gelmiş durumda.

"Deniz kıyısı yerine burayı tercih ettik"

Tekne turuna Aydın’dan katılan Ayşenur-Aydın Kement çifti de havanın çok sıcak olması nedeniyle deniz kıyısı yerine İnceğiz Kanyonu'nda düzenlenen tekne turuna katıldıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

Buraya 2. kez geliyoruz. Oldukça da beğendik. Bozdoğan genel olarak zaten serin bir yer. Aydın da sıcak olduğu için temmuz ayının sıcaklığında burası, özellikle de Arapapıştı Kanyonu çok güzel değerlendirilebilecek bir yer. Tavsiye ederiz yani. Aydın-Denizli ve Muğla üçgeninin olduğu bölgeye kadar gittik.



Biraz sular çekildiği için daha ileriye gidemedik ama çok güzel, gerçekten gezilmesi gereken bir yer. İdeal bir yer. Serinliği güzel, doğayla iç içe. Yani turkuaz mavisi, yani deniz tarzında bir suyu var. Su rengi çok güzel.

“Buradan çok memnun kaldım”

Tekne turuna İzmir’den katılan 75 yaşındaki Reis Manduz, şöyle konuştu: