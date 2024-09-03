Aydın'da Ölmez çiçeğini koparmanın cezası arttı Kuşadası ilçesinde 11 adet kaldığı tespit edilen Ölmez çiçeğini koparmanın cezasının 387 bin 141 lira olduğu hatırlatıldı.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan ve 11 adet kalan Ölmez çiçeği, jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

Jandarma tarafından koparılması ve zarar verilmesi durumunda da 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası veriliyor.

KONTROLLER YAPILDI

Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez çiçeği/ Kadim Altınotu yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)