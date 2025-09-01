Aydın'da yavru leylek ve flamingo doğaya salındı

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Turanlar Mahallesi’nde, 8 Ağustos’ta elektrik tellerindeki yuvalardan birinden yavru leylek düştü. Henüz bir aylık olan leyleği mahalleli buldu ve muhtar Himmet İzmir’e bildirdi. İzmir’in haber vermesi üzerine EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yavru leyleği teslim aldı.

ANNE VE BABASI ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPMIŞ OLABİLİR

Anne ve babasının elektrik tellerine çarparak yaşamını yitirdiği tahmin edilen yavru leylek, yaklaşık 20 gün boyunca EKODOSD’ta bakım ve tedavi gördü. EKODOSD gönüllüleri, leyleğe “Kibar” adını verdi.

"KİBAR" DOĞAYA SALINDI

Uçma yeteneğini kazanan Kibar, Bafa Gölü’nde doğaya bırakıldı. EKODOSD Başkanı Sürücü, Kibar’ın zamanı geldiğinde diğer leyleklerle birlikte Afrika’ya göç edeceğini belirtti.

FLAMİNGO YAVRUSU DA DOĞA İLE BULUŞTU

Kuşadası’nda bir otel plajına inen yorgun yavru flamingo, EKODOSD tarafından koruma altına alındı. Yavru, gece boyunca beslenmesinin ardından Söke Serçin bölgesinde doğaya salındı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası’nın ekolojik açıdan zengin bir bölge olduğunu vurgulayarak, “Uçma yeteneğini kazanan Kibar zamanı geldiğinde Afrika’ya göç edecek. Yavru flamingo da bugün doğayla buluştu” dedi.