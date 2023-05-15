Bahar geldi, Kars'ta meralar yeşillendi Kış ayının uzun ve zorlu geçtiği Kars'ta bahar yüzünü göstermeye başladı ve meralar yeşillendi. Bahar ayı ile birlikte yeşeren meralara yayılan hayvanlar, kameralara yansıdı.

Türkiye baharın son ayını kucaklarken, Kars ise yeşile bürünmeye başladı.

Türkiye’nin en önemli hayvancılık şehirlerinden birisi olan Kars’ın meraları yeşillenirken, hayvanlar da yayılmaya başladı.

Kars’ın meralarında koyun, kuzu ve büyükbaş hayvan sesleri, hem baharı hem yazı müjdeliyor.

"Yağışlı hava otlakları yeşertti"

Büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yeşeren meralara çıkararak otlatmaya başlayan hayvan yetiştiricileri, yağan yağmurlarla birlikte meraların tamamen yeşerdiğini belirtti.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte meraların yolunu tutan hayvan yetiştiricileri, “Bu yıl havalar soğuk gidiyor, ona rağmen yağışlı havayla birlikte otlaklar yeşerdi.

Hayvanlarımızı otlaklara çıkardık, böylece hem yem tasarrufu yapıyoruz. Hem de hayvanlarımızı dışarıda beslemiş oluyoruz. İnşallah yağan yağmurlarla birlikte ot bol olur, bizler de rahat ederiz.” dedi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çıkarıldığı meralarda renkli görüntülüler ortaya çıkıyor.