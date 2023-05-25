İHA

Papağanlar…

Duydukları sesleri inanılmaz taklit yetenekleri ile söyleyebiliyor.

İstanbul Bahçelievler’deki bu papağan gibi.

Trabzon Çaykaralı bir ailenin baktığı papağan, tam bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastası…

"Başkan Erdoğan" diyen papağan, renkli görüntüler oluşturuyor.

Sesleri taklit eden papağan, "anne" ve "baba" diye sahiplerini çağırıyor.

Çay içmeyi de çok seven papağanı görenler, inanmakta güçlük çekiyor.

Hatta bazıları, ses kaydı olduğunu düşünüyor.

Sosyal medyayı da sallayan papağana, “Paşa” ismini verdiklerini belirten söyleyen Zihni Ayaz, şöyle konuştu:

Birincisi çok dindar bir papağandır. İkinci önemli konu ise Erdoğan hastası bir papağandır. Ben ona önceden Başbakan Erdoğan diye öğretmiştim. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ‘Başkan’ olunca, ‘Başkan Erdoğan’ diye söylüyordum. ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Bismillah’, ‘Allah-u Ekber’ demeyi öğretmiştim. Yanına muhalifler geldiği zaman başlıyor konuşmaya. Onu görüp şaşırmayan yok. Bazıları kendisinin söylediğine inanmıyor, ses kaydı var zannediyor. Bir de çayı çok seviyor. ‘Baba çay’ diyor.