Balık fiyatları düşmeye başladı Beylikdüzü’nde bulunan balık tezgahına gelen vatandaşlar, 300 liradan 100 liraya düşen Karadeniz somonu ve 150’den 80 liraya düşen yerli palamut balığını tercih etti. Balık fiyatlarının düşmesi ise vatandaşları sevindirdi.

Yaz - kış demeden sofraları şenlendiren balık, fiyatların düşmesiyle vatandaşların gözbebeği oldu.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan balık tezgahına gelen vatandaşlar da, mevsimi olmamasına rağmen taze ve ucuz olan balıklara yöneldi.

Balıkçı Kenan Balcı, Karadeniz somonuna indirim yapınca da balık tezgahları şenlendi.

Somon balığı bu hafta 300 lira yerine 99 liradan, yerli palamut ise 150 lira yerine 80 liradan satışa sunuldu.

İndirimi gören vatandaşların ise en çok bu balıkları tercih ettiği görüldü.

"Bir alan bir daha alsın diye ucuz yaptık"

Balıkçı Kenan Balcı, “Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız, bizler için üretiyor. Bugün kampanyada Türk somonumuz var. Belgeli Türk somonumuz. 300 lira yerine 99 liraya satıyoruz. 20 çeşit balık var. Bizim müşterilerimize tavsiyemiz ucuz olan balığı tercih etsinler. Palamutlarımız da ucuzladı. 30 liraya, 40 liraya, 80 liraya var. 1 kiloluk palamutlar 80 lira.

Bir alan bir daha alsın, bir yiyen bir daha yesin diye ucuz yaptık. Balık reçeteye yazılmayan tek ilaç. Balık doğal ilaç. Karadeniz ve Marmara Denizi Türk halkına bir armağandır. Karadeniz ve Marmara’nın kıymetini bilip evimiz gibi temiz tutalım. Balık yiyelim, kendimiz yemesek bile mutlaka çocuklara yedirelim. Çocukların kemiklerini geliştiriyor, yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor” dedi.

"Yaz kış demden balık alıyoruz"

Ali Karapınar isimli vatandaş, sürekli Beylikdüzü’nde aynı tezgahtan alışveriş yaptığını söyleyerek, “Yaz kış demeden balık almaya geliyoruz. Balıklar çok lezzetli ve taze, tavsiye ediyoruz” diye konuştu.