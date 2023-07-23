Balıkesir'de denizde serinleyen inekler Burhaniye ilçesinde son günlerde 40 dereceyi bulan sıcaklar vatandaşları bunaltırken, merada otlayan hayvanları da olumsuz etkileniyor. Bölgede inek otlatan Kadir Korkak'ın hayvanları günde iki kez denize girerek serinliyor.

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İHA

Türkiye sıcaklarla kavruluyor.

Balıkesir de sıcaklardan en çok etkilenen illerden biri...

Burhaniye ilçesinde ise meralardaki hayvanlar da sıcak havadan nasibini aldı.

Bu bölgedeki hayvanlar ise deniz kıyısında olmanın avantajını yaşıyor.

Günde 2 kez denize giriyorlar

Orjan sahillerinde inek otlatan 52 yaşındaki Kadir Korkak, sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini, denizden çıktıktan sonra ise daha iyi otladıklarını anlattı.

"Serinleyince daha güzel yayılıyorlar"

Kardeşinin ineklerinin çobanlığını yaptığını anlatan 1 çocuk babası Kadir Korkak, “Ben burada kardeşimin ineklerine bakıyorum, otlatıyorum. Buralarda inekler sıcaktan çok bunalıyorlar. Kendiliğinden denize giriyorlar, çıkıyorlar. İnekler denize girdiği için ben de memnun oluyorum. Onlar serinleyince daha güzel yayılıyorlar. Günde 2 kez filan girip çıkıyorlar. Hayvanlar da insanlar gibi bunalıyor. Sıcaktan denize girip serinliyorlar” dedi.