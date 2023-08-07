Balıkesir'de kaybolan ünlü ekonomistten 52 gündür haber yok Köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'den 52 gündür haber alınamıyor... Berzeg'in eşi, ekonomistin yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıkladı. Ancak ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı aktarıldı.

DHA

83 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg, 17 Haziran'da kaybolan eşinin yerini bilen, gören ve emniyet güçlerine ihbar eden kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı.

Angela Berzeg ve avukatı Emre Akkaş, son durum hakkında bilgi verdi.

"Biz Korhan'ı çok özlüyoruz"

Acılı eş, “Biz Korhan'ı çok özlüyoruz, aile çok özlüyor. Korhan, nerede bilmiyoruz. Hiçbir şey yapamadan her gün haber bekliyoruz. Ödül koyduk, geçen cuma günü ve hiç haber yok oradan, bekliyoruz hala.” dedi.

Avukat Emre Akkaş ise “Berzeg Ailesi, bir ödül açıkladı. Belli ihbarların geldiğini biliyoruz. Maalesef sonuçlanmış, somut bir bilgi haline gelmiş bir ihbar henüz yok.” dedi.

52 gün oldu

Emniyet güçlerinin yoğun çalıştığını dile getiren avukat “52 gün oldu bugün itibarıyla. Emniyet güçleriyle iletişim halindeyiz. Bizim de beklentimiz Korhan Bey'in en kısa sürede bulunması ve evine dönmesi.” diye konuştu.

“Herhangi bir vatandaşımızın Korhan Bey'i sağ salim bir şekilde bulması halinde; polis, jandarma, ilgili güvenlik güçlerine bilgisini versinler mutlaka” diyen Akkaş, şöyle devam etti:

Benzetenler arıyor

Şu an emniyet güçlerimiz aktif takip ediyor, kendisini söylendiği yerden bulup ailesine getireceklerdir. Bizlerle bu bilgi mutlaka paylaşılacaktır, biz de bu bilginin gereğini yapacağız. Bunu Angela Hanım'ın avukatı olarak söylüyorum. Angela Hanım'a ya da bize değil, doğrudan jandarmaya ya da polise bilgi vermeleri gerekiyor. Bu süreç içerisinde iyi niyetli vatandaşlarımız kendisine benzeyen ya da köpeği Tina'ya benzeyen kişi veya köpekleri gördüğünde telefona sarılıp ihbar edebiliyor.

"Korhan Bey'i sağ salim bulacağız, temennimiz bu"