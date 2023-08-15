Balıkesir'in Havran mandalinası ve siyah inciri coğrafi işaret aldı Türkiye'ye özgü tatların coğrafi işaretleri tescillenmeye devam ediliyor. Bu kez de birbirinden çekici iki ürün olan Havran mandalinası ve Harran siyah incirinin coğrafi işaret tescilleri gerçekleştirildi.

AA

Balıkesir'in Havran ilçesi, tarihi ve kültürüyle bir tarım ilçesi. İlçenin bereketli toprakları, tarıma özgü verimli ağaçları var.

Havran ilçesine özgü ince kabuklarıyla bilinen mandalinası ile siyah incirinin coğrafi işaret tescil süreçleri tamamlandı.

Tadı, çekirdeksiz olması ve ince kabuğuyla ilgi gören satsuma cinsi mandalina ve kabuğuyla yenilebilen siyah incir için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) başvuruda bulunuldu.

İlçenin ilk tescilli ürünleri

Süreçler tamamlanarak coğrafi işaret belgeleri verilen "Havran mandalinası" ve "Havran siyah inciri", ilçenin ilk tescilli ürünleri oldu.

İncir, zeytin, zeytinyağı ve ince kabuklu mandalinanın diyarı

İlçenin tarımsal ürünleri arasında yer alan mandalina ve siyah incir için TÜRKPATENT'e müracaat ettiklerini aktaran yetkililere göre, coğrafi olarak bir ucu Madra Dağı, bir ucu Kaz Dağları'nın eteğinde kalan Havran Ovası verimli toprakları ile incir, zeytin, zeytinyağı ve ince kabuklu mandalinayla tam bir verim kaynağı.