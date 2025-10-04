Balkabağını 1 gece bu şekilde bekletin, dağılmadan pişirin...

Kışın iz bırakan tatlısı...

Balkabağı, Türk mutfaklarında hem görselliği hem de tadıyla sofraların yıldızı haline geliyor.

Özellikle tatlılarda kendine has aromasıyla fark yaratan balkabağı, ceviz ve tahinle birleştiğinde eşsiz bir lezzet sunuyor.

Bu lezzeti evde hazırlamak isteyenler için bazı püf noktaları bulunuyor.

Tadını ve dokusunu en iyi şekilde ortaya çıkarmak için uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri ise, pişirmeden önce balkabağını 1 gece şekere yatırmak.

ASLA DAĞILMIYOR

Kabak tatlısı yaparken ilk dikkat edilecek husus kabakların şekere yatırılıp bir gece boyunca bekletilmesidir.

Gece boyunca şekere yatırılan kabaklar kendi suyunu bırakır, bu durumda kabak tatlısını pişirirken su koymanıza da gerek kalmayacaktır.

Ekstra sulanmadığından kendi suyu ile pişecek ve kıvamını koruyacaktır.