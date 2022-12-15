Vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini açıdan hükmü merak ediliyor. Peki bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz midir? İşte cevabı..

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir sorusu zaman zaman gündeme geliyor.

Birikimlerini bankaya yatırmak isteyen vatandaşlar bu konu hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırıyor.

"Bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir?" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden kurula soruldu.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Bankaların, belirlenen vade sonunda kendilerine yatırılan paraya belli bir oranda fazlalık/faiz vermek üzere açtığı hesaplara “vadeli mevduat hesabı” denir. Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalıdırlar. Çünkü bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması, bu işlemi faiz olmaktan çıkarmaz. Bu itibarla bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değildir. Bununla birlikte vadeli mevduat hesaplarından bir fazlalık herhangi bir şekilde elde edilmiş ise, kişinin bu gelirleri kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları için kullanması caiz olmayıp sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine vermesi gerekir."