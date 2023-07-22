Bartın'da keman resitalli buğday hasadı Türkiye genelinde tarım ürünlerinin hasadı yapılırken, Bartın'dan da keman eşliğinde imece buğday hasadı gerçekleştirildi.

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İHA

Bartın’da köylüler imece usulü hasat yaparken, tarla sahibi emekli müzik öğretmeni de komşularına keman resitali ile Bartın türküleri ve yöresel manileriyle müzik ziyafeti veriyor.

Ulus ilçesine bağlı Hocaköylü köyünde müzik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra köyünde çiftçiliğe başladı.

Köyündeki 4 dönüm alan üzerine Tarım Müdürlüğü'nden aldığı destekle ekimini yaptığı buğdayı köylülerle birlikte eski usulle imeceyle hasat eden emekli müzik öğretmeni Aydın Eriş, komşularına keman resitali sunuyor.

Köylüler, keman eşliğinde şarkılar söylüyor

30 derece sıcak altında buğday biçen köylüler, keman resitali ile şarkılara eşlik ediyor.

"İnsanlar arasında sevgi ve kardeşlik oluyor"

Emekli müzik öğretmeni Eriş, imece usulu hasat yaparken kendisinin de keman çalarak katkı verdiğini şu sözlerle anlattı:

Daha önce arkadaşlarla konuşurken, imece usulü ile oraklarla buğday biçelim teklifi gelince benim de hoşuma gitti. Eski usul ve gelenekler biraz yerine gelsin, dayanışma olsun, insanlar arasında sevgi ve kardeşlik oluyor. Ben de kendilerine müzik ziyafeti verdim. Ben de çok mutlu oldum.

Tarla sahibinin ikramları da oluyor

Sezonun ilk hasadını komşuları ve arkadaşlarıyla toplu şekilde eski usül el orak aleti ile buğday biçimine katılan Müzeyyen Uzunçelebi şu bilgileri aktardı.