Türkiye'de tatil sezonu uzadığı gibi deniz mevsimi de Eylül'ün ortasında olunmasına rağmen hız kesmiyor.
Bartın'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkumu tatil beldesinde, bu hafta sonu 30 derece hava sıcaklığında vatandaşlar denize girerek serinledi.
Eylül ayının ortası olmasına rağmen 30 derece ile hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
BARTI'NIN 59 KİLOMETRE SAHİL ŞERİDİ VAR
Sıcak hava nedeniyle 59 kilometre sahil şeridi bulunan Bartın'daki 19 plajda yoğunluk yaşandı.
İNKUMU PLAJI DOLDU TAŞTI
Özellikle kentin tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde yerli tatilciler ve gurbetçiler 3 kilometre uzunluğundaki plaja akın etti.
Vatandaşlar, denize girerek serinledi.
Bazı tatilciler ise şemsiye altında güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı.
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