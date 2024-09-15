Bartın'ın plajları hafta sonu yoğunluğu yaşadı Yaz sezonu bittiği halde deniz suyu sıcaklığı düşmediği için Batı Karadeniz'de deniz mevsimi geçmedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye'de tatil sezonu uzadığı gibi deniz mevsimi de Eylül'ün ortasında olunmasına rağmen hız kesmiyor.

Bartın'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkumu tatil beldesinde, bu hafta sonu 30 derece hava sıcaklığında vatandaşlar denize girerek serinledi.

Eylül ayının ortası olmasına rağmen 30 derece ile hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

BARTI'NIN 59 KİLOMETRE SAHİL ŞERİDİ VAR

Sıcak hava nedeniyle 59 kilometre sahil şeridi bulunan Bartın'daki 19 plajda yoğunluk yaşandı.

İNKUMU PLAJI DOLDU TAŞTI

Özellikle kentin tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde yerli tatilciler ve gurbetçiler 3 kilometre uzunluğundaki plaja akın etti.

Vatandaşlar, denize girerek serinledi.

Bazı tatilciler ise şemsiye altında güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)