Başakşehir'de kuş sıcaktan bunaldı: Yıkanan arabanın üzerinde serinledi Sıcaktan bunalan bir kuş yıkanan otomobilin üzerine konarak serinlemeye çalıştı. İlginç anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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İHA

Hava sıcaklığı, artık dayanılamaz noktalara ulaştı.

Öyle ki nem ile birleşen sıcaklık, ölümcül sonuçlar bile doğurabiliyor.

Uzmanlar, belirli saatlerde dışarı çıkılmamasını önerirken, özellikle yaşlıları uyarıyor.

İstanbul'da etkili olan sıcak hava, ilginç görüntüleri de beraberinde oluşturdu.

Kuş suyun önünde durdu

Başakşehir Altınşehir'de bir otomobil sürücüsü aracını yıkamak istediği esnada aracın üzerine konan bir kuş, serinlemek için suyun önünde durdu.

O anlar kameraya yansıdı

Araç sahibine zor anlar yaşatan kuş cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde kuşun, suyun önüne geçerek serinlemeye çalıştığı zaman zaman da biriken suları içmeye çalıştığı görüldü.