AA & Ensonhaber

Ankaralılar, kimi zaman parklarda, kimi zaman metroda, hatta balıkçılar çarşısında veya semt pazarında CNC makine ustası Ersin Tarhan’ı Jack Sparrow kılığında görüp, şaşkınlık ve hayranlıkla durup bakıyor. Tarhan’ın özenle hazırladığı kostümü ve tiplemesi, başkent sokaklarına adeta bir Karayip esintisi getiriyor.

HERKES ONUNLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR

Kostümünün yarattığı etkileyici görüntüyle insanların ilgisini çeken Tarhan, sık sık fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yetişkinler kadar çocukların da favorisi olan bu Jack Sparrow, gülümsemeleri ve şaşkın bakışları kendine çekiyor.

BİR RASTLANTININ İZİNDE

Tarhan, bu ilginç serüvenin saçlarının uzadığı dönemde sokakta yürürken insanların ona “Jack Sparrow” diye seslenmesiyle başladığını anlatıyor.

Johnny Depp’in fotoğrafının olduğu bir tişört almıştım. Annem tişörtü görünce, ‘Sen buna çok benziyorsun.’ dedi. Annem kolay kolay kimseye benzetmez, o yüzden bunu söylemesi beni etkiledi

diyen Tarhan, bu benzerliği bir hobiye dönüştürmüş.

KOSTÜMÜN GÜCÜ VE POZİTİF TEPKİLER

Jack Sparrow’un hayat verdiği özgür ve sıra dışı karakteri çok sevdiğini belirten Tarhan, kostümle Ankara sokaklarında dolaşmaya başladığında insanların büyük ilgi gösterdiğini söylüyor:

Beni ilk gördüklerinde şaşıranlar, gülümseyenler, hatta kısa süreli bir şok geçirenler oluyor. Ama en güzeli, herkesin samimi bir şekilde yaklaşması ve birlikte fotoğraf çektirmek istemesi.

TÜRKİYE'DE TANINAN BİR YÜZÜN AVANTAJI

"Jack Sparrow, Türkiye’de de çok sevilen ve tanınan bir karakter olduğu için bu da ilgiyi artırıyor." diyen Tarhan, kostümünün ve benzerliğinin insanlar üzerindeki etkisinin keyfini çıkarıyor.

Başkent sokaklarını renkli ve eğlenceli bir atmosfere bürüyen Tarhan, hobi olarak başladığı bu yolculuğu, çevresindekilere neşe ve unutulmaz anılar hediye eden bir tutkuya dönüştürmüş.