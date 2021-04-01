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    Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:56
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    Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Dikili mevkisi açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, dalgalı denizde su almaya başladı.

    Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi.

    ZAMANINDA YETİŞTİLER

    Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı VİDEO

    Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı #1

    Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı #2

    Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı #3

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