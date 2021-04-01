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- Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 01.04.2021 - 10:49
- Güncelleme : 01.04.2021 - 10:56
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Dikili mevkisi açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, dalgalı denizde su almaya başladı.
Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi.
ZAMANINDA YETİŞTİLER
Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı VİDEO