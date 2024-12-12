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İHA

Batman'da kent merkezine bağlı Meydan Mahallesi'nde esnafın attığı çöpleri karıştıran bir çocuk, bulduğu çuval ile oynamaya başladı.

Küçük çocuk, oyun oynarken içine girdiği çuvalın içinde sıkışınca paniğe kapıldı.

Çuvalın içinde nefes alamayan küçük çocuk etrafta koşmaya başladı.

Çocuğun ölüm kalım anları, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde; caddedeki çöp kutusu yanına bırakılan çuvalı alan çocuğun çuvalla bir süre oynadıktan sonra kafasına geçirdiği, ardından dengesini kaybederek düştüğü ve çuval içerisinde debelenmeye başladığı görüldü.

Cadde ortasında hareket eden çuvalı fark edince dükkanından koşarak çıkan esnaf Bünyamin Beyca, çuval içerisindeki küçük çocuğun nefessiz kaldığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

ÇOCUĞU KURTARDI

Çocuğu çevredeki diğer esnafın da yardımı ile çuvaldan çıkaran Beyca, çocuğun yüzünü yıkadıktan sonra nefes almasını sağladı.

Kendine gelen çocuk, hızla koşarak evine gitti.

Bünyamin Beyca, fark etmeselerdi çocuğun öleceğini söyledi.

"GEÇ KALSAK HAYATTA OLMAYABİLİRDİ"

Beyca, "Bize gelen ürünleri çıkardıktan sonra çuvalları, kolileri çöpe atıyoruz. Bu sırada boş çuvalı gören çocuk çuvalla bir süre oynadıktan sonra başına geçirdi ve dengesini kaybettikten sonra düştüğünü gördükten sonra dükkandan çıkarak ona doğru koştum.

Çuvalı kaldırdıktan sonra içinde çocuk olduğunu gördüm ve onu çıkardım. Biraz daha geç kalmış olsaydık çocuk hayatta olmayabilirdi. Çünkü çocuğun boğulma tehlikesi vardı. Onu çıkardıktan sonra su verdik, kendine geldi." dedi.