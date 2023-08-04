Batman’da yapılan kuru domates hasadı gelincik bahçelerini aratmadı Batman'ın Sason ilçesinde ilk defa deneme amaçlı ekilen kurutmalık domates hasadı, 140 işçinin katılımıyla başladı. 400 dönümlük alanda ekilen domatesler ise ABD, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

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Batman'ın Sason ilçesinde ilk defa, 400 dönümlük alana kurutmalık domates ekildi.

Deneme amaçlı ekilen ve şimdilerde de hasadı başlayan kuru domates tarlalarında, 140 işçi çalışıyor.

İlk hasat bereketli geçerken ekilen domatesler; ABD, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor ve ekonomiye katkı sağlıyor.

"Rekoltesi yüksek ve kaliteli"

İlçede bu yıl deneme amaçlı ekimini yaptıkları kurutmalık domatesin hasadına başladıklarını belirten çiftçi Hüseyin Bayındır, "400 dönümlük bir alana kurutmalık domates ekimi yaptık. Rekoltesi yüksek ve son derece kaliteli bir ürün elde ettik.

Burada yaptığımız çalışmayla, başta ilçemizdeki işsiz gençlere olmak üzere çevre illerden de gelen onlarca işsiz gencimize de iş kapısı aralamış olduk." dedi.

100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor

Buradan elde ettikleri kurutmalık domatesleri sergi alanında kuruttuktan sonra önce Manisa’ya gönderip orada paketleme işlemelerinin yaptırdıktan sonra başta Avrupa ve ABD olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Bayındır, "Buraya gelen onlarca işçimiz de kendi memleketinde çalışarak kendi ayakları üzerinde durma imkanına kavuştu” şeklinde konuştu