Batman'da hasadı başlayan incir tezgahlardaki yerini aldı Sason ilçesinde hasadına başlanan kara incir, tezgahlarda kilosu 50 liradan satışa sunulmaya başlandı.

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İHA

Batman'ın Sason ilçesinde hasadına başlanılan kara incir, tezgahları süslemeye başladı.

Bölgede vitamin deposu olarak bilinen kara incir, kilogram fiyatı 50 liradan satışa sunuluyor.

"VİTAMİN DEPOSU OLDUĞU İÇİN ÇOK TÜKETİLİYOR"

Sason'da kara incirin kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunduklarını belirten Ferzende Bilmez, “Sason kara incirinde hasat başladı. Şimdi burada hasadın tam zamanıdır.

Bu incir çok vitaminlidir. Kilogram fiyatı 50 liradan satıyoruz. Çok vitaminli olduğu için çok tüketiliyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)