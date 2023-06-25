Bayram tatiline gidemeyenler buraya! İstanbul'da plajların ücretleri Megakent'te tatili şehir dışında geçiremeyenler denize girmek için rota araştırıyor. İstanbul'un özellikle 6 noktasında denize girmek mümkünken, fiyatlar ise tatil bölgeleriyle yarışıyor.

DHA

Yaz sezonuna girilmesiyle tatil dönemi başladı...

Çalışanların yıllık izinleri, Kurban Bayramı ve okulların kapanmasıyla vatandaşların tatil planları şekillendi.

Öyle ki dün 9 günlük tatil de başlamış oldu.

Böylelikle şehirlerin giriş ve çıkışlarında büyük bir yoğunluk yaşandı. İstanbul'un trafiği ise dünkü yoğunluğun ardından adeta rahatladı.

İstanbul'un plajları

Tatil planları yapamayanlar ise İstanbul'da kaldı.

Megakent'te de vatandaşların bayram tatilini geçirmeleri için çok sayıda rota bulunuyor. Buradaki plaj ücretleri de tatil beldeleriyle adeta yarışıyor.

Özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediliyor.

Ücretler cep yakıyor

Kentte denize girmek isteyenler bazı noktalarda ücretsiz halk plajlarını, belirli noktalarda da özel plaj işletmelerini tercih ediyor.

Bazı vatandaşlar plajlara girişte alınan ücretlerden şikayetçi. Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde ücretlerin, hafta içi-hafta sonu fiyatları farklılık gösteriyor.

Fiyatlandırmalar

Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 TL ile 350 TL arasında değişirken, Heybeliada'da ise bu ücret özellikle hafta sonunda 560 TL'yi buldu. Büyükada'da yer alan tesise ise hafta sonu kişi başı giriş fiyatı 300 TL olarak belirlendi.

Şile'de birçok tesiste, hafta içi giriş ücreti kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL arasında değişirken, Silivri'de ücretler hafta içi ve hafta sonu 250-300 TL'yi, Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 TL ile 350 TL'yi Büyükada'da hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 TL aralığını buldu.

Heybeliada'da ise plajlara giriş ücreti hafta içi 300-480 TL, hafta sonu ise 400-560 TL ile ortalama açısından en yüksek ücretler olarak öne çıktı.

Birçok işletmenin Kurban Bayramı'nda da hafta sonu tarifesi uygulayacağı öğrenildi.

"4 kişilik bir aileyiz, 800 lira istendi"

Büyükada'ya denize girmek için gelen 4 kişilik aileden Selen Şekerci, şu ifadeleri kullandı:

Şezlong ve Bostancı'ya vapur ücreti 200 TL belirlenmiş, bence çok pahalı. Adada otobüs ücreti kişi başı 33 liraydı, yaklaşık 150 civarı da o yaptı. 4 kişilik bir aileyiz, 800 lira istendi. Saat 15.00 ve geriye çok az bir süre kaldı, girip girmemeyi düşünüyoruz şu anda. Bizce biraz pahalı, eğer burası belediye yeriyse ve bu fiyattaysa diğer yerleri düşünemiyorum.

"Burada ciddi bir taksi ve otobüs problemi var"

Yine Büyükada'da yaşadığını belirten Yasemin Eren ise şöyle konuştu:

Buraya geliş gerçekten zor. Geçen sene Ada Kart'a yüzde 50 indirim vardı, bu sene nasıl bilmiyorum ama tabi çok pahalı 200 lira. 5 kişi gelmişler 1000 TL giriş ücreti verecekler. Önce buraya bir ulaşım da sağlasınlar, otobüs buraya kadar gelmiyor. Taksi ise hep kuyruk. Burada ciddi bir taksi ve otobüs problemi var.

"Özel plajları tercih edemiyoruz, bayağı pahalıya patlıyor"

Büyükçekmece Plajı'na ailesiyle gelen Cüneyt Yayla:

Burası ücretsiz halk plajı, duş imkanı, su, tuvalet imkanı var. Deniz ve kum gayet güzel. Biz evden şemsiyelerimizi, sandalyelerimizi, yiyeceklerimizi yanımızda getirdik. Özel plajları tercih edemiyoruz, bayağı pahalıya patlıyor. Aile olarak kalabalığız, 4-5 kişi gitsen en az 400-500 lira şezlong parası veriyorsunuz. Burası gayet güzel oldu bu sene, komple ücretsiz yaptılar.

Mavi bayraklı plaj Şile'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul'da 1 tanesi mavi bayraklı plaj olmak üzere, 90 adet denize girilebilir alan bulunuyor.

Mavi bayraklı plaj ise Şile'de yer alıyor.