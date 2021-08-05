Beklenen açıklama geldi! 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de mi olacak?

Dünyanın önemli organizasyonları arasında gösterilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın nerede yapılacağı açıklandı. Peki, Şampiyona Türkiye'de mi olacak? İşte o açıklama..

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında gösteriliyor.

Şampiyona bu sene 14-19 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na iki takımla katılacak.

Şampiyona'nın nerede düzenleneceğinin açıklanmasının ardından ise "2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de mi olacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de mi olacak? İşte ayrıntılar..

2021 FIVB KADINLAR DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI NEREDE YAPILACAK?

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, 14-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye; kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.