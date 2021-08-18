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    Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Marcao konusunda kararını verdi!

    Galatasaray yönetimi, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao ile ilgili kararını açıkladı. Marcao, kadro dışı bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 18:08
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 18:10
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    Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Marcao konusunda kararını verdi!

    Galatasaray-Giresunspor maçında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğluna yumruk attı.

    Aktürkoğlu'na önce yumruk ardından tokat atan Marcao, kırmızı kart ile maçtan atıldı.

    Maç sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao ile ilgili hangi kararın verileceği merak ediliyordu.

    Maçın üzerinden 20 saat geçtikten sonra özür dileyen Marcao ile ilgili beklenen o karar açıklandı.

    MARCAO KADRO DIŞI

    Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

    2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir. "

    Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Marcao konusunda kararını verdi! #1

    Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Marcao konusunda kararını verdi! #2

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