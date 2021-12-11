'Ben sana küsüm haberin yok' dediğiniz eskiler geri dönüyor! Venüs Retrosu'nun burçlara etkileri

Aşkın ve paranın gezegeni Venüs, Oğlak burcunda geri gitmeye hazırlanıyor. Eski aşkların yeniden gün yüzüne çıkmaya başladığı retrodan, tüm burçlar etkilenecek.

Merkür retrosu, güneş ve ay tutulması derken, rotayı aşkın-paranın gezegeni Venüs'e çeviriyoruz.

2021 yılını kapatmandan önce aşkın her halini bize anlatan Venüs, retro pozisyonunda olacak. Venüs 19 Aralık'ta geri gidecek ve bu süre 29 Ocak 2022'de sona erecek.

Venüs uzun bir süredir Oğlak burcunda seyahat ediyor ve retro hareketine yine Oğlak burcunda başlayacak.

Venüs Retrosu eski aşkların ya da kapanmamış defterlerin yeniden açılması anlamına geliyor.

Retro zamanı yeni bir aşka başlamak, evlenmek ve yeni bir iş görüşmesine imza atmak tavsiye edilmez.

Ancak retro döneminde eski aşklarınızla yüzleşebilir, geri dönebilir veya hiç aklınızda yokken özlemeye başlayabilirsiniz.

Oğlak burcu başta olmak üzere Venüs'ün geri hareketi tüm burçları ilgilendiriyor. Çünkü tüm burçlar etki altında olacak.

Peki, Venüs Retrosu burçları nasıl etkileyecek? İşte burç yorumları...

VENÜS RETROSU'NUN BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Kariyer ve çalışma koşulları, rakipler gündemde olacak.

BOĞA: Hukuksal konular, yurt dışı ve eğitim konuları gündemde.

İKİZLER: Maddi konular ve borçlar gündeminizde olacak.

YENGEÇ: Evlilik ve ikili ilişkiler gündeminizde olacak.

ASLAN: Sağlık ve iş hayatında değişen koşullar gündeminizde olacak.

BAŞAK: Aşka dair konular, yeni bir ilişki ya da eskilerin dönmesi gündeminizde olacak.

TERAZİ: Aile büyükleri ve sağlıkla ilgili konular gündeminizde olacak.

AKREP: Yeni sözleşmeler, eski aşklar ve seyahatler gündemde.

YAY: Maddi konular, dostluklar ve bolca kafa karışıklığınız olacak.

OĞLAK: Evliliğinizle ilgili karar aşamasında olabilirsiniz.

KOVA: Gizli düşmanlar ve yatırımlar gündeminizde.

BALIK: Yurt dışı seyahatleri ve arkadaş çevresi gündemde.