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- Süper Lig'de ilk mücadele! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk mücadele! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 14:37
- Güncelleme : 12.08.2021 - 22:48
Süper Lig heyecanı yarın Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.
Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk karşılaşmasına evinde çıkacak.
Rize'yi ağırlamaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Yine galibiyet arayışında olan Rize, sezona moralli girmek için Sergen Yalçın'ın öğrencileri karşısında kazanmak adına her şeyi yapacak.
Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Ağustos 2021 Cuma akşamı, Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı saat 20.30’dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Vodafone Park’a sınırlı sayıda taraftar alınacak.
- STAT: VODAFONE PARK
- TARİH:13 AĞUSTOS 2021
- SAAT:20.30
- YAYIN: BEİN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ İLK 11:
Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.