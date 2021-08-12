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    Süper Lig'de ilk mücadele! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonu Rize karşısında açacak. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 22:48
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    Süper Lig'de ilk mücadele! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig heyecanı yarın Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.

    Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk karşılaşmasına evinde çıkacak.

    Rize'yi ağırlamaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

    Yine galibiyet arayışında olan Rize, sezona moralli girmek için Sergen Yalçın'ın öğrencileri karşısında kazanmak adına her şeyi yapacak.

    Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    13 Ağustos 2021 Cuma akşamı, Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı saat 20.30’dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında Vodafone Park’a sınırlı sayıda taraftar alınacak.

    • STAT: VODAFONE PARK
    • TARİH:13 AĞUSTOS 2021
    • SAAT:20.30
    • YAYIN: BEİN SPORTS 1

    BEŞİKTAŞ İLK 11:

    Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

    Süper Lig de ilk mücadele! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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