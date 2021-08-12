Süper Lig'de ilk mücadele! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk mücadele! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonu Rize karşısında açacak. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı yarın Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk karşılaşmasına evinde çıkacak.

Rize'yi ağırlamaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Yine galibiyet arayışında olan Rize, sezona moralli girmek için Sergen Yalçın'ın öğrencileri karşısında kazanmak adına her şeyi yapacak.

Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ağustos 2021 Cuma akşamı, Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı saat 20.30’dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Vodafone Park’a sınırlı sayıda taraftar alınacak.

STAT: VODAFONE PARK

TARİH:13 AĞUSTOS 2021

SAAT:20.30

YAYIN: BEİN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ İLK 11:

Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.