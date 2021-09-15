Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Maç kadrosu...

Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Maç kadrosu...

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maçı izlemek için saatleri sayan futbolseverler ise Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu mu? sorusunu araştırıyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sene yine çıkışını sürdüren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir hava yakalamak isteyen Sergen Yalçın, "Takım olarak iyi bir oyun içinde, uyum içinde olduğumuzu, özellikle böyle bir organizasyonda mücadele edeceğimizi düşünüyorum.

Başarmak için oyuncularımla elimizden gelen her şeyi yapacağız, birlikte deneyeceğiz, sonuçları göreceğiz.

Ümidimiz var, heyecanlıyız, inşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz gibi olur." dedi.

Sergen Yalçın ve futbolcular maçın havasına girerken, taraftarlar ise muhtemel 11'leri merak ediyor.

Peki, Beşiktaş-Dortmund maçının ilk 11'leri belli oldu mu? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-DORTMUND MAÇINI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.