Beşiktaş ile adı anılan Mert Günok nereli? Babası kimdir? Mert Günok'un biyografisi..

Başakşehir kalecisi Mert Günok için hem Galatarasay hem Beşiktaş devreye girdi. Ancak Günok'un Beşiktaş'a daha yakın olduğu belirtildi. Peki, Beşiktaş ile adı anılan Mert Günok kimdir?

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Mert Günok, uzun bir süredir Başakşehir'in kalesini koruyor.

A Milli Futbol Takımı'nın kalecileri arasında olan Günok'un Başakşehir'den ayrılacağı iddia edildi.

Mert Günok için hem Beşiktaş hem Galatasaray transfer mücadelesi veriyor.

Ancak Mert'in gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğu belirtildi. Bunun akabinde, Mert Günok kimdir? soruları gündeme taşındı.

MERT GÜNOK KİMDİR, NERELİ?

Fehmi Mert Günok, 1 Mart 1989 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Doğduğu zaman babası Mahir Günok, Karabükspor'un kalecisiydi ve Mert babasının izinden gitti.

11 yaşındayken Kocaelispor'un altyapısına katıldı ve Kocaelispor'da 1 sezon geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2001-2008 yılları arasında Fenerbahçe'nin alt yaş gruplarında forma giyen Günok, 2007-2008 sezonunda A Takım'a yükselmeyi başardı. U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 seviyelerinde toplam 34 kez milli takım formasını giyen Mert Günok, Volkan Babacan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ikinci kaleciliğe yükseldi.

Volkan Demirel'in sakat ve cezalı olduğu dönemlerde Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Günok, sarı-lacivertli formayla kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi. 2014-2015 sezonunun sonunda kendisiyle sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe'den ayrılan Mert Günok, Bursaspor'a transfer oldu. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı takımda istediği şansı bulamayan file bekçisi, 2017-2018 sezonu için Medipol Başakşehir ile anlaştı.

Başakşehir'de ilk sezonunda Volkan Babacan'ın arkasında kalan Günok, geçtiğimiz sezon devraldığı birinci kalecilik şansını çok iyi değerlendirerek, A Milli Takım kadrosuna çağrılmaya hak kazandı. 2018-2019 sezonunda turuncu-lacivertli ekipte gösterdiği performansla adını Avrupa'daki en iyi kaleciler arasına yazdıran Günok, milli takımda da en güvenilir isimlerden biri olmayı başardı.