Beşir Derneği’nden Afganistan ve Suriye için acil yardım çağrısı

Beşir Derneği’nden Afganistan ve Suriye için acil yardım çağrısı

Son günlerde çetin geçen kış koşulları nedeniyle Afganistan ve Suriye’de insanlık dramı yaşanıyor.

4.7 milyon çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybetme riski altında olduğu Afganistan’da -20 derecelere varan soğuk havalar nedeniyle binlerce insan donma tehlikesi ile karşı karşıya. Zorlu geçen kış ile birlikte ekonomik kriz nedeniyle de gıda malzemeleri bulmakta zorlanan Afgan halkı yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 11 yıldır kan ve gözyaşının durmadığı Suriye’de de dondurucu soğuklar ve kar yağışları nedeniyle binlerce çadır hasar görürken, odun kömür gibi yakacak malzemesi olmayan aileler çamur içerisinde ayakta kalmaya çalışıyor.

Kurulduğu günden bugüne Somali, Suriye, Arakan ve Afganistan gibi gönül coğrafyamızın mahzun beldelerinin pek çoğunda gıda, giyim, yakacak, barınma ve sağlık gibi temel insani ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili çalışmalar yürüten Beşir Derneği, Suriye ve Afganistan’daki mahzun yürekler için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde AFAD koordinasyonunda Türk STK’ların desteği ile hazırlanan İyilik Treni’ne 2 tır insani yardım malzemesi ile destek olan, Suriye’de ekmek fırınları, aşevleri ve Briket Ev projeleri ile mazlumlara sığınak olan Beşir Derneği, Afganistan ve Suriye için yeni bir yardım kampanyası başlattı.

Başlatılan yardım kampanyaları hakkında basına demeç veren Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar; “ Arakan'dan Yemen'e, Suriye'den Afganistan'a gönül coğrafyamız yangın yeri, gözyaşı ve ızdırap hiç eksik olmuyor, Suriye ve Afganistan'da soğuktan donarak ölen yavrularımızın haberleri yüreklerimizi dağlıyor. Afganistan'da günlerdir bir lokma yemek, bir dilim ekmek görmeden yatağa giren insanlar var, on binlerce yetim ve kimsesiz çocuk var. Bunca ızdırabı yaşayan kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz” şeklinde konuşmasına başladı.

Kampanya kapsamında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sarıyar: “ Gücümüz yettiğince yanlarında olacağız, sofralarında aş, sırtlarında palto olacağız. Soğuk kış günlerinde günlerinde hiçbir işe yaramayan çadırlardan ailelerimizi kurtaracak briket vb. kalıcı konutlara taşıyacağız” ifadelerini kullanan Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, son olarak kampanyaya nasıl katkı verileceği hakkında bilgi verdi.

Beşir Derneği’nden Afganistan ve Suriye için acil yardım çağrısı VİDEO



Beşir Derneği’nin Afganistan ve Suriye kampanyasına destek olmak için;



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