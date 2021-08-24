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    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Eşinden yeni paylaşım geldi

    Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren ve ameliyata alınan Mesut Akusta'nın son durumu merak ediliyor. Sevenleri, Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 15:12
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    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Eşinden yeni paylaşım geldi

    TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren Mesut Akusta, dizinin yeni sezon çekimleri için Ankara'ya gitti.

    Eşi ve kızıyla geçirdiği tatilin ardından Ankara'ya dönen Akusta, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi.

    Evdeyken aniden düşen ve ailesinin ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırılan oyuncu, hemen ameliyata alındı.

    Oyuncunun ameliyatı 3 saat sürerken, hayranları "Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

    MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Akusta'nın iki gün önce yoğun bakımdaki tedavisinin ardından, uyandırılacağına dair haberler çıkmıştı.

    Ancak Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Eşi Şafak Özbir'den ise günler sonra paylaşım geldi.

    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta nın sağlık durumu nasıl? Eşinden yeni paylaşım geldi #1

    EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

    Usta oyuncunun eşi, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

    Şafak Özbir paylaştığı fotoğrafa, "Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı, kutlamayı görün." notunu düştü.

    Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta nın sağlık durumu nasıl? Eşinden yeni paylaşım geldi #2

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