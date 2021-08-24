Haberler

Yaşam Haberleri

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Eşinden yeni paylaşım geldi

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Eşinden yeni paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren ve ameliyata alınan Mesut Akusta'nın son durumu merak ediliyor. Sevenleri, Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? sorusunu gündeme getirdi.