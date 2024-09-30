Bilecik'te 28 kiloluk dev pullu sazan yakalandı Bilecik'te 2 balık tutkunu tarafından yakalanan 28 kiloluk dev pullu sazan, bölgede görenleri hayrete düşürdü.

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İHA

Bilecik Pelitözü Gölpark'a giden ve burada kamp kuran Kerim Çelikbilek ve Nedret Öztürk, sabaha karşı oltalarındaki çan sesiyle uyandı.

İkili, oltalarına takılan dev pullu sazanı uzun uğraşlar sonunda kıyıya çekti.

28 kilo ağırlığındaki dev pullu sazan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren iki arkadaş, balığı yeniden Pelitözü Göleti'ne bıraktı.

Balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"TUTMAK İÇİN 1 HAFTA BEKLEDİK"

Balığı tutanlardan biri olan Kerim Çelikbilek, Pelitözü Göleti'nde bundan daha iri sazanların olduğunu anlatarak, "Nedret arkadaşım ile gölette 1 haftadır çadır içinde yatarak bu anı bekledik. Sabaha karşı oltalardaki alarmlar ötünce büyük bir heyecanla yataktan kalkarak oltayı çekmeye başladık. Zaten oltayı çekerken bu kadar büyük bir balık olduğunu anladık.

İki kişi pullu sazanı kıyıya zor çıkardık. Diğer balıkçı arkadaşlar da bizlere yardım etti. 1 hafta gece gündüz demeden bu anı bekledik ama değdi. Balık ile hatıra fotoğrafı çekildikten sonra yeniden gölete saldık." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)