Bilecik'te şeker atma geleneği devam ediyor Türkiye'nin kültür mirasları arasında belirli zamanlarda yapılan ritüellerden biri de Belecikteki "şeker atma" töreni.

AA

Bilecik'te "şeker atma" geleneği 6 asırdır çocukları sevindirmeye devam ediyor.

Bu geleneği yaşamak için köyün dışında yaşayanlar bile o günlerde köyde bulunmaya özen gösteriyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asrı aşkındır devam eden gelenekte çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

Önce eller öpüldü, sonra şekerler dağıtıldı

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde, asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı. Daha sonra büyükler, sandalyelere oturan ve ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

Mezarlık ziyareti yapıldı

Şeker atma merasiminin ardından mezarlığı ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okuyan köylüler, ebediyete göç eden yakınları için dua etti.

Gelenek 6 asırdır sürüyor

Köy muhtarı Gürol Emir, 6 asrı aşkındır devam eden geleneği ellerinden geldikçe sürdüreceklerini söyledi.

Bu manzara dini bayramların arifesinde yaşanıyor

Emir, bu geleneğin dini bayramların arifesinde yaşatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

İkindi namazı okunur, millet camiye girer, cami çıkışından itibaren çocuklara şeker atmaya başlar. Köyümüzün dışında yaşayan 1.500 hanemiz var ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun buraya şeker atmaya gelirler. Çevre yerlerden misafirlerimiz de gelir. Çocukların hepsi neşe dolu. Çikolatayı alınca daha çok seviniyorlar, bizler de seviniyoruz ve aynı zamanda çocukluğumuzu yaşıyoruz. İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara'dan hatta yurt dışında yaşayan köylülerimizden gelenler oluyor. Bizim için bayramın önemi bu. Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça bu geleneğimiz sürecek.

"Geleneğin yaşatılmasından büyük mutluluk duyuyoruz"

Ankara'dan gelen Makbule Aydemir de 13-14 yıl önce ilk defa buraya geldiğinde böyle bir geleneğin yaşatılmasından büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Her yıl bu gelenek için köye gelen var

Her bayram şeker atma geleneği için köye geldiklerini dile getiren Aydemir, şöyle konuştu: