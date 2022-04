Bim sabah kaçta açılıyor

Bim market zincirlerinde almamız gereken ve her evin ihtiyacı olan tüm ürünleri mağazalarında satışa sunmaktadır. Bim market zincirlerinde birçok ürün ve birçok marka yer alır.

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok market zinciri bulunmaktadır. Bim Aktüel Market zincirlerinde ihtiyacımız olan tüm ürünleri bulabiliriz. Fakat bazı market zincirleri diğerlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı insanlar uygun fiyatlı ve kaliteli marketleri tercih etmeye başlamıştır. Market zincirleri arasında ürünlerinin uygun fiyatlı olmasından dolayı en çok tercih edilen market Bim olmaktadır.

Bim ülkemizde uzun zamandır hizmet veren, güvenilir marketlerden birisidir. Bim marketler ülkemizde hizmet verdiği gibi bazı ülkelerde de hizmet vermektedir. Bim marketlerde zaman zaman yapılan indirimler, katalog ürünleri, online satışıyla birçok müşterinin en sevdiği market konumundadır. Bim marketleri her sokakta rahatlıkla görebiliriz. Her mahallede bulunan Bim marketler müşterilerine uygun fiyatlı ürünlerin satışını yapmaktadır. Müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla ülkemizin her yerine şube açan Bim marketlerin çalışma saatleri merak edilmektedir. Sizler için yazımızda Bim market zincirlerinin çalışma saatlerini derledik.

Bim Kaçta Kapanıyor

Bim market zincirlerin de sadece gıda ürünleri yer almaz. Kişisel bakım ürünleri, teknolojik ürünler, ev dekorasyonu için gerekli ürünlerin hepsini Bim marketlerde bulabilirsiniz. Bim marketler haftalık kataloglarla birçok yeni ürünleri mağazalarında satışa sunar. Bim marketler ülkemizde yer alan kişilerin iyi bir hizmet almasını kendine amaç edinmiştir. Bim marketler bu amaçlarından dolayı öğle arası vermeden sürekli olarak müşterilerine hizmet verir. Çalışanlar değişimli olarak molaya çıkarak müşterilere kesintisiz hizmet sağlar. Bim marketler sadece cuma günün de öğle arası yapmaktadır. En çok merak edilen konulardan birisi olan Bim marketin kapanma saatini sizler için yazımızda ele alıyoruz.

-Bim marketler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere akşamları 21.00 saatinde kapanmaktadır. 21.00 saatinden sonra Bim marketler hizmet vermemektedir.

Bim Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Bim marketler hafta içi ve hafta sonu aynı çalışma saatlerine hizmet verir. Bim market zincirleri hafta sonu sabah 09.00 saatinde hizmet vermek için açılır, akşamları ise 21.00 saatinde hizmet vermeyi bırakır. Bim marketler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları daima açıktır. Cuma günü hariç çalışma saatleri ise aynıdır.

Bim Cuma Saatleri

Bim marketler ülkemizin sayılı marketlerinden biridir. Ülkemizde yaşayan kişilerin tercih ettiği marketler arasında ilk sırada yer almaktadır. Bim marketlerin bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri uygun fiyatlı ürün satışı yapması ve kataloglar sayesinde yeni ürünlerin satışı yapmasından dolayıdır. Bim marketler hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri aynı olurken cuma günü çalışma saatlerinde değişiklik gözlenir. Cuma gününde Bim marketler öğle arası yapar. Bunun sebebi ise cuma namazıdır. Cuma namazının olduğu saatlerde Bim marketler açık değildir. Cuma günü Bim marketlerinin çalışma saatlerini merak ediyorsanız sizler için yazımızda ele aldık.

-Cuma günü Bim marketler sabah 09.00 saatlerinde açılırken akşam 21.00 saatinde kapanmaktadır. Cuma günü cuma namazının olduğu saatlerde ise hizmet vermez. En geç 13.30 saatinde Bim marketler hizmet vermeye başlarlar.

