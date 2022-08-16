Petrol
94.91
-0.20%
Euro
18.3003
0.25%
Dolar
17.9619
0.02%
Altın
1.025
-0.22%
Borsa
2867
0.35%
Bitcoin
429.858
-1.54%
BTXN Coin
6.19
-3.73%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Bir diş sarımsağı tuvalete atarsanız... Olanlara inanamayacaksınız!

    Sarımsağı daha önce tuvalet temizlemek için kullandınız mı? Eğer kullanmadıysanız, bu haber tam size göre! Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, tuvalet temizliğinde vazgeçilmeziniz olacak.
    • 16.08.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir diş sarımsağı tuvalete atarsanız... Olanlara inanamayacaksınız!

    Ev temizliği her kadın için önemlidir. Ancak bazıları bu konuya daha fazla öbem veriyor olabilir.

    Çeşitli temizlik malzemeleri kullanan kadınlar, bu konuda yetersiz hissedebilir ve daha farklı uygulamalar deneyebilir.

    Özellikle banyo ve tuvaletler ekstra dikkat edilmesi gereken yerlerdir. Buralardaki mikroplar, hasta olmamıza yol açabilir.

    Temiz bir banyo ve tuvalet evde kendimizi daha rahat hissetmemize neden olacak. Hatta daha temiz diyebiliriz.

    Çünkü banyo ve tuvaletler mikropların yoğun olarak biriktiği alanlar olarak öne çıkar. Bu nedenle temizliği zahmetli  ve dikkatli olmalıdır.

    Ortalama olarak bir klozet, inç kare başına 3,2 milyon bakteri içerebilir. Yanlış okumadınız..

    Bu nedenle günlük kullandığınız temizlik malzemelerinin yanında mutlaka alternatif çözümler üretmeniz gerekiyor.

    Bu alternatif çözümlere ise sarımsağı önerebiliriz. İnsan sağlığının dostu sarımsak, mikroplardan kurtulma konusunda da oldukça yardımcı.

    Peki, Sarımsak tuvaletlerde nasıl kullanılır? Sarımsak tuvaletlerde nasıl kullanılmalıdır? İşte detaylar...

    Sarımsak ile tuvalet temizleme

    İki farklı yöntem sayesinde sarımsakla tuvalet temizliği yapabilirsiniz. Bu yöntemlerden ilki;  bir diş sarımsağı ezmek ve uyumadan önce tuvalete atmaktır.

    Sabah uyandığınızda, sadece tuvaletin sifonunu çekmeniz yeterli olacaktır.

    Bir diş sarımsağı tuvalete atarsanız... Olanlara inanamayacaksınız! #1

    İkinci yöntem ise sarımsak infüzyonu yapmaktır. Bunu yapmak için öncelikle bir bardak su kaynatın ve bir ya da iki diş sarımsağı içine ekleyin.

    Sarımsaklı suyu kaynadıktan sonra 15 dakika kadar demlenmeye bırakın.Ardından, çayı tuvalete dökün.

    Sabah uyandığınızda temizlemeniz yeterli olacaktır. Bu sayede bakterilere elveda diyeceksiniz!

    Bir diş sarımsağı tuvalete atarsanız... Olanlara inanamayacaksınız! #2


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    KARA YOLLARI SON DURUM I 15 Ağustos Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 15 Ağustos Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    İstanbul Boğazı, sağanağın ardından renk değiştirdi
    Gündem

    İstanbul Boğazı, sağanağın ardından renk değiştirdi

    Görüş Bildir