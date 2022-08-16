Bir diş sarımsağı tuvalete atarsanız... Olanlara inanamayacaksınız!

Sarımsağı daha önce tuvalet temizlemek için kullandınız mı? Eğer kullanmadıysanız, bu haber tam size göre! Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, tuvalet temizliğinde vazgeçilmeziniz olacak.

Ev temizliği her kadın için önemlidir. Ancak bazıları bu konuya daha fazla öbem veriyor olabilir.

Çeşitli temizlik malzemeleri kullanan kadınlar, bu konuda yetersiz hissedebilir ve daha farklı uygulamalar deneyebilir.

Özellikle banyo ve tuvaletler ekstra dikkat edilmesi gereken yerlerdir. Buralardaki mikroplar, hasta olmamıza yol açabilir.

Temiz bir banyo ve tuvalet evde kendimizi daha rahat hissetmemize neden olacak. Hatta daha temiz diyebiliriz.

Çünkü banyo ve tuvaletler mikropların yoğun olarak biriktiği alanlar olarak öne çıkar. Bu nedenle temizliği zahmetli ve dikkatli olmalıdır.

Ortalama olarak bir klozet, inç kare başına 3,2 milyon bakteri içerebilir. Yanlış okumadınız..

Bu nedenle günlük kullandığınız temizlik malzemelerinin yanında mutlaka alternatif çözümler üretmeniz gerekiyor.

Bu alternatif çözümlere ise sarımsağı önerebiliriz. İnsan sağlığının dostu sarımsak, mikroplardan kurtulma konusunda da oldukça yardımcı.

Peki, Sarımsak tuvaletlerde nasıl kullanılır? Sarımsak tuvaletlerde nasıl kullanılmalıdır? İşte detaylar...

Sarımsak ile tuvalet temizleme

İki farklı yöntem sayesinde sarımsakla tuvalet temizliği yapabilirsiniz. Bu yöntemlerden ilki; bir diş sarımsağı ezmek ve uyumadan önce tuvalete atmaktır.

Sabah uyandığınızda, sadece tuvaletin sifonunu çekmeniz yeterli olacaktır.

İkinci yöntem ise sarımsak infüzyonu yapmaktır. Bunu yapmak için öncelikle bir bardak su kaynatın ve bir ya da iki diş sarımsağı içine ekleyin.

Sarımsaklı suyu kaynadıktan sonra 15 dakika kadar demlenmeye bırakın.Ardından, çayı tuvalete dökün.

Sabah uyandığınızda temizlemeniz yeterli olacaktır. Bu sayede bakterilere elveda diyeceksiniz!