Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakıyor! Munzurlar turistler için cazibe merkezi oldu
İHA

Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.

Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor.

Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakıyor

Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp, belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yaparak Munzur Dağlarına çıkan yerli turistler, bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurların doyumsuz manzarasıyla karşılaşıyor.

Gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen turistler, gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekler arasında kilometrelerce yürüyor.

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Yeşil Göl’ün etrafında kamp kuruluyor

Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan turistler, yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl’ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola veriyor.