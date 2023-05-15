Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakıyor! Munzurlar turistler için cazibe merkezi oldu Munzurlar, heyecanı sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem bir alan sağlıyor. Ulaşmak yorucu ama çıkanlar için de zorluklara değiyor.

İHA Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü. Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor. Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakıyor Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp, belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yaparak Munzur Dağlarına çıkan yerli turistler, bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurların doyumsuz manzarasıyla karşılaşıyor. Gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen turistler, gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekler arasında kilometrelerce yürüyor. Yeşil Göl’ün etrafında kamp kuruluyor Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan turistler, yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl’ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola veriyor.