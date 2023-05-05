Bitlis Süphan Dağı'nda koyun ve kuzuların buluşması grösel şölen oluşturdu Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan karlı Süphan Dağı’nın 3 bin rakımlı eteklerinde koyun ve kuzuların buluşması, drone ile görüntülendi. Kuzu ve koyunların buluşması görsel şölen oluştururken, yaylalara olan yolculuğun da başladığı görüldü.

Bahar aylarının gelmesiyle beraber, Anadolu'da yaylalara yolculuk da başladı.

Bitlis'in tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Adilcevaz ilçesinde de havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvan sürülerinin yayla yolculuğu görüntülendi.

Süphan Dağı'nın 3 bin rakımlı bölgesinde otlatılan koyun ve kuzuların bir araya gelmesi de görsel şölen oluşturdu.

Kokularıyla annelerini bulan kuzular emzirme işleminden sonra yeniden ayrılırken, göç ise bir süre daha devam edecek.

Kış aylarında köyde, yaz aylarında yaylalarda

Ekrem Arvas isimli vatandaş, hayvancılığın zor bir iş olduğunu belirterek, “Hayvancılık emek ve sabır ister. Aynı zamanda zevklidir.

Kış aylarında köyde yaşıyoruz, yazın ise Süphan Dağı’nın eteklerindeki yaylaya çıkıyoruz. Yüksek rakımlı bu yerlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz.” dedi.