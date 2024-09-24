Bitlis Tatvan'da hava soğudu, sobacılar sezonu erken açtı Bitlis'in Tatvan ilçesinde sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobacılar da faaliyetlere başladı.

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İHA

Doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte, kırsal bölgelerde soba yakılmaya devam ediliyor.

Bitlis Tatvan'da havalar aniden soğudu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sonbaharın gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sobacılar da sezonu açtı.

Kış aylarına yaklaşırken, alternatif ısınma yöntemleri olarak sobaya olan talebin daha da artması bekleniyor.

SOBACILAR YOĞUNLAŞTI

Sobacılarda yoğunluk yaşanmaya başlanırken, farklı şekil ve modellerdeki sobalar ise büyük ilgi görüyor.

"SEZON ERKEN AÇILDI"

25 yıldır soba üretimi ve satışı yapan Harun Susem, bu yıl soba satışlarının beklenenden erken hareketlendiğini belirtti.

"HAVALARIN SOĞUMASI İLE BİRLİKTE İNSANLAR SOBA ARAYIŞINA GİRDİ"

Susem, sonbaharın erken bastırması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla soba talebinde büyük bir artış yaşandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

Havaların soğuması ile birlikte insanlar soba arayışına girdi. Bu sene doğalgaza gelen yüksek zamlar da talebi etkiledi. Vatandaşlar daha ekonomik ısınma yöntemlerine yöneldi, bu nedenle soba satışlarına erken başladık.

"SAÇ SOBA REVAÇTA"

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların soba tercihlerine dikkat çeken Susem, “Kırsal bölgelerde doğalgaz altyapısı bulunmadığı için soba kullanımı daha yaygın. Bu yıl sac soba çeşitlerine olan ilgi oldukça fazla. Ürünlerimizin büyük bir kısmını kırsal kesimlere satıyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)