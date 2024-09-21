Bitlis'te ayıyla selfie çekip cips ikram ettiler Tatvan'da bulunan i Nemrut Krater Gölü’ne doğru ziyarete giden vatandaşlar, yol kenarında gördükleri ayıyla selfie çekip, cips ikramında bulundu. O ilginç anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Bitlis'te yaşanan ayı vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu defa kameralara yakalanan olay izleyenleri güldürdü.

Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

ANNE AYI VE YAVRULARINA BÜYÜK İLGİ

Anne ve yavru ayılarla sık sık gündeme gelen Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlar, ayıların saldırılarına aldırmadan onları elleriyle besliyorlar.

AYILARA CİPS İKRAM ETTİLER

Nemrut Krater Gölü yolunda ayılarla karşılaşan kimi vatandaş, onlara yiyecek verip hatıra fotoğrafı çekerken kimi vatandaş ise 2 metre yakınındaki ayının saldırma ihtimaline aldırış etmeden ayıyla selfie çektirdi.

Ayıları yakından görmek isteyen vatandaşlar, ayılara domates biber verirken bir vatandaş ise cips ikramında bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların ayılar ile yaşadığı komik anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)