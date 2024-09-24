Bitlis'te soba sezonu açıldı: Esnafın yüzü gülüyor Sıcak havaların yerini soğuk havalara bırakmasıyla Tatvan ilçesinde yaşayan sobacılarda sezon erken açıldı.

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İHA

Sonbahar aylarının gelmesiyle, kavurucu sıcaklar yerini serinliğe bırakıyor.

Ülkenin kırsal bölgelerinde doğalgaz hattı bulunmadığı için soba kullanan kesim, soğuk havalarda kullanmak için soba alışverişine başladı.

Soba alışverişi sayesinde dükkanları canlanan sobacılarda, farklı şekil ve modellerdeki sobalar ise büyük ilgi görüyor.

SOBA SATIŞLARINDA SEZON ERKEN AÇILDI

25 yıldır soba üretimi ve satışı yapan Harun Susem, bu yıl soba satışlarının beklenenden erken hareketlendiğini belirtti.

"VATANDAŞ EKONOMİK ISINMA YÖNTEMLERİNE YÖNELDİ"

Susem, sonbaharın erken bastırması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla soba talebinde büyük bir artış yaşandığını söyleyerek, “Havaların soğuması ile birlikte insanlar soba arayışına girdi. Bu sene doğalgaza gelen yüksek zamlar da talebi etkiledi. Vatandaşlar daha ekonomik ısınma yöntemlerine yöneldi, bu nedenle soba satışlarına erken başladık.” dedi.

"ÜRÜNLERİMİZİN BÜYÜK BİR KISMINI KIRSAL KESİMLERE SATIYORUZ"

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların soba tercihlerine dikkat çeken Susem, “Kırsal bölgelerde doğalgaz altyapısı bulunmadığı için soba kullanımı daha yaygın. Bu yıl sac soba çeşitlerine olan ilgi oldukça fazla. Ürünlerimizin büyük bir kısmını kırsal kesimlere satıyoruz.” diye konuştu.

Kış aylarına yaklaşırken, alternatif ısınma yöntemleri olarak sobaya olan talebin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)