Bitlis'te üretilen ballar öğrencilere burs oluyor Bitlis'te 35 yıl önce kurulan bal üretim tesisi, 4 bin 600 öğrenciye burs olarak geri dönüyor. Bugüne kadar birçok öğrenciye katkı sağlayan üretim, 600 öğrencinin daha burslu okumasına olanak verecek.

Bitlis'te 35 yıl önce kurulan bal üretim tesisi, öğrencilerin okumalarına imkan sağlıyor.

Tesis sayesinde bugüne kadar 4 bin 600 öğrenci eğitim alırken, 600 öğrencinin daha bursla okuduğu öğrenildi.

4 bin 600 öğrenciye sağladığı bursla eğitime ciddi katkılar sunan Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tesislerinden alınan ballar, eğitime destek olmayı sürdürecek.

Hedef: Bölge ekonomisine katkı

Bitlis’te 1990’lı yıllarda zarar ettiği gerekçesiyle kapanan arıcılık işletme tesislerini devralan BETAV, tesisi ve makineleri yenileyerek, üretime başladı. Yıllık 2 bin ton kapasiteli tesiste arıcılardan alınarak laboratuvarlarda testlerden geçirilen ballar paketlenerek, satışa sunulmaya başlandı.

Yurt içinde ve yurt dışında satılan ballardan elde edilen gelir ise üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek. BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, tesisin resmi açılışının Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılış günü olan 8 Ağustos’ta yapmayı planladıkları söyledi.

"Bitlisli öğrencileri okutmaya devam etmek istiyoruz"

Şimdilik 14 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Dalkıran, tam kapasiteyle çalışması durumunda bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu:

"BETAV 35 yıllık bir kuruluş. Amacımız ticaret ve siyasetin olmadığı bir yaşam biçimi sunmak. Bitlisli üniversite öğrencilerini okutmak ve bunların devamını getirmektir. Bunda da başarılı olduk. Bu güne kadar 4 bin 600 öğrencimizi okuttuk. Halen 600 öğrencimizi de okutuyoruz. BETAV, Bitlis’teki arıcılığı ve balcılığı da geliştirmek için bir karar verdi. Balcılık ve arıcılık adı altında bir işletme kurdu.

Burada Bitlis yöresinden topladığımız balları yurt içi ve yurt dışına satmayı planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirle de burs verdiğimiz öğrencileri okutmak ve bunların sayısını fazlalaştırmak istiyoruz. Bizden alınan ballar tadıldığı zaman burs alan öğrencilerin okumasına da vesile olmuş olacak."

400 tonluk bal hazır hale getirildi

Dalkıran, İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen uluslararası bal yarışmasında da BETAV olarak paketledikleri balların birinci olduğunu hatırlatarak, "Yıllık 2 bin ton kapasiteli tesiste, geçen yıl aldığımız 400 ton balı bu yıl satışa hazır hale getirdik. Sertifikalarımızı ve İSO belgelerimizi de aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’deki hatırı sayılır işletmelerde satışı başlayacaktır. Alacağımız balları önce üniversite laboratuvarlarına gönderiyoruz oralardan gelen sonuçlara göre balları satın alıyoruz. Kendi içimizde de üretime yönelik laboratuvarımız var.

Belli bir seviyeye kadar kendi laboratuvarımıza tahlilleri yapıyoruz sonrasında üniversitelerimizdeki laboratuvarlara gönderiyoruz. Daha önce Mersin ve İzmir’deki üniversitelere yolluyorduk ama Bitlis Eren Üniversitemizde de böyle bir laboratuvar girişimi var ve olursa artık kendi üniversitemizde gereken tüm tahlilleri yapacağız. Geçen yıl, ilk yılımız olduğu için 100’den fazla arıcıdan bal aldık. Ama bu sene Bitlis yöresinde bulunan 800 civarındaki arıcıya hitap etmeyi düşünüyoruz. Bitlis balını dünya markası yapmak için çalışıyoruz." dedi.