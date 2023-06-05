Bitlis'teki şimşekler geceyi aydınlattı

İHA
Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçesinde sağanak etkili oldu.
Sağanak yağışın beraberinde şimşek çakmaya başladı.
Geceyi aydınlattı
Şimşek, yaydığı ışığın etkisiyle adeta geceyi gündüze çevirdi. Gök gürültüsü sesiyle ürkütürken, gökyüzünde görsel şölen sunan şimşek ise ışığıyla geceyi aydınlattı.
Zaman zaman saniyelerce süren görsel şölen seyrine tatminsiz görüntüler sundu.
Özellikle Van Gölü üzerinde oluşan ışıklar gecenin karanlığında kaybolan gölü ve şehri aydınlattı.
Elektrik kesildi
Oluşan gök gürültüsü sonrası Tatvan ilçe merkezinde elektrikler bir süre kesilirken, şehir karanlığa gömüldü.
Yoğun gök gürültüsü ve şimşeğin ardından ise il genelinde kısa süreli dolu etkili oldu.