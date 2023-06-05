Bitlis'teki şimşekler geceyi aydınlattı Tatvan ve Güroymak ilçelerinde sağanak sonrasında şimşek çaktı. Şimşekler, adeta gökyüzünü aydınlattı.

İHA

Bitlis'in Tatvan ve Güroymak ilçesinde sağanak etkili oldu.

Sağanak yağışın beraberinde şimşek çakmaya başladı.

Geceyi aydınlattı

Şimşek, yaydığı ışığın etkisiyle adeta geceyi gündüze çevirdi. Gök gürültüsü sesiyle ürkütürken, gökyüzünde görsel şölen sunan şimşek ise ışığıyla geceyi aydınlattı.

Zaman zaman saniyelerce süren görsel şölen seyrine tatminsiz görüntüler sundu.

Özellikle Van Gölü üzerinde oluşan ışıklar gecenin karanlığında kaybolan gölü ve şehri aydınlattı.

Elektrik kesildi

Oluşan gök gürültüsü sonrası Tatvan ilçe merkezinde elektrikler bir süre kesilirken, şehir karanlığa gömüldü.

Yoğun gök gürültüsü ve şimşeğin ardından ise il genelinde kısa süreli dolu etkili oldu.