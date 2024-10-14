BM'den acı bilançoya ilişkin rapor: 1,2 milyondan fazla Lübnanlı yerinden edildi

AA

İsrail, Lübnan'da havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor...

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in saldırdığı Lübnan'a ilişkin X üzerinden paylaşımda bulundu.

"1,2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ"

Söz konusu paylaşımda, şu ifadelerde bulunuldu:

Lübnan'a yönelik en ölümcül İsrail hava saldırılarının üstünden neredeyse bir ay geçti.



Lübnan hala insani bir felaketin pençesinde ve 1,2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Acil insani desteğe olan ihtiyaç artıyor.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARDA 2 BİN 255 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülürken, Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor.

İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.