Bodrum'a demir atan ultra süper lüks yata 9 milyonluk akaryakıt Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirleyen ultra süper lüks mega yat için 400 bin litre akaryakıta 9 milyon lira ödendi.

İHA

Dünya sıralamasına giren mega "Octopus" yatı, Bodrum açıklarına demir attı.

Büyüklüğü ve ihtişamıyla merak konusu olan 126 metre uzunluğundaki yat gemi, yanaşma iskelesine gelerek akaryakıt ikmali yaptı.

13 tanker, yaklaşık 11 saatte mega yata yakıt ikmalinde bulundu.

Yatın yaklaşık 9 milyon lira değerinde 400 bin litre yakıt aldığı öğrenildi. Yatın kimin için geldiği ise bölge halkı tarafından merak konusu oldu.

2003’te yapılan yat, Microsoft’un kurucularından Paul Allen’ın yatı olarak biliniyor.

Sahibi saklanıyor

Yat, 2018’de Allen’ın vefatından bir süre sonra el değiştirdiği, kimin aldığı ise sır gibi saklanırken kirası pes dedirtti.

2 milyon 200 bin euro haftalık kirası bulunan yatın Türk Lirasıyla haftalık kira fiyatı 56 milyon liraya denk geliyor.

Haftalık kirası servet değerinde

Haftalık kirasıyla Türkiye'de ortalama illerde 30 ev alınan yat haftalık, 15 günlük ve 1 aylık kiraya veriliyor.

Mavi yolculuğa çıkmak için hazırlık yapan yatın içinde ise yok yok. Dışında bir helikopter pisti bulunan yatın içerisinde ise bir denizaltı, sinema salonu, küçük bir yapay plaj, spor salonu, 3 restoran, eğlence kulübü ve bir çok aktivite salonu bulunuyor.