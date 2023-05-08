Bodrum'da yabancı turistlerin deniz keyfi Dünyaca ünlü turistik yer olan Bodrum'a gelen yabancı turistler, güneş ve denizin tadını çıkarmaya başladı.

DHA

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yabancı turist hareketliliği yaşandı.

Başta İngiltere olmak üzere Rusya ve orta Avrupa ülkelerinden Bodrum'a çok sayıda yabancı misafir giriş yaptı.

Lüks otellere yerleştiler

Turistler, kentteki lüks otellerde tatilin keyfini çıkarıp, doyasıya eğlendi. Bodrum'da hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derecelere yükseldi.

Plajlar hareketlendi

Turistler başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Türkbükü ve Yalıkavak'ta plajları doldurdu. Bazı turistler şezlonglarında kitap okuyup dinlenirken kimisi de bol bol güneşlenmeyi tercih etti.

Bodrum'da Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerden itibaren hava sıcaklığının artacağı belirtildi.