Bolu'da artan fiyatlar ayakkabı tamircilerine yaradı

İHA

Bolu'da artan ayakkabı fiyatları vatandaşları tamircilerin yoluna yöneltti.

Yeni ayakkabı almak yerine mevcut olanları tamir ettirmeyi tercih edenler, kentin tarihi Yukarı Çarşı'daki ustalara yoğun ilgi göstermeye başladı.

YOĞUNLUKTAN NASİBİNİ ALDI

30 yıldır Yukarı Çarşı'da ayakkabı tamirciliği yapan Kemalettin Şen de bu yoğunluktan nasibini alan ustalar arasında yer aldı.

Şen, 20 metrekarelik dükkanında vatandaşların ayakkabılarını tamir ederek geçimini sağlıyor.

ÇIRAK YETİŞMEMESİNDEN ŞİKAYETÇİ

Babasından öğrendiği mesleği 22 yıldır kendi dükkanında sürdüren Şen, çırak yetişmemesinden yakınıyor.

Mesleğin az sayıda esnafla ayakta kaldığını dile getiren Kemalettin Şen, meslekten kazanılan gelirle bir ailenin geçinebildiğini söyledi.

"MESLEĞİMİ ÇOCUKLARIMA ÖĞRETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Mesleğini 30 yıldır özveriyle sürdüren Şen, "22 yıldan beri kendi dükkanımda çalışıyorum. Mesleğimi babamdan öğrendim ama günümüzde maalesef çırak yetişmiyor. Ben de mesleğimi çocuklarıma öğretmek için uğraşıyorum." dedi.

"İŞLER YOĞUNLAŞTI"

Şen, ayakkabı tamirine ilginin arttığını ifade ederek şunları söyledi: