Bolu'da devrilen tırdaki sıfır cipler hasar aldı

DHA
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkisinde Ankara istikametine giden N.T. yönetimindeki PS 114 SS Gürcistan plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırda yüklü olan 8 adet sıfır kilometre cip, hasar gördü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda hasar gören araçlar ve tır, çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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