Bolu'da ormanda yiyecek bulmakta zorlanan karaca sürüsü yaylaya indi

DHA
Bolu'nun yüksek kesimleri, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Seben ilçesinde kar nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta zorlanan karaca sürüsü, ormana yakın bölgelerde bulunan yaylaya indi.
KAMERALARA YANSIDI
Sürü halinde karla kaplı alanda dolaşan karaca sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Bir süre bölgede yiyecek arayan hayvanlar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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