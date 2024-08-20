Boşanmalar en fazla 1-5 yıl arası evliliklerde yaşanıyor TÜİK'in yayınladığı son raporda, ülkemizdeki evliliklerdeki yaş ve mutluluk oranı ile boşanmaların en fazla yaşandığı zaman aralıkları ortaya serildi.

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TÜİK raporuna ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne göre, geçen yıl 565 bin 435 kişi evlendi.

Erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu. Kadınların evlenmede ortalama yaşı ise 25,7 olarak kayıtlara geçti.

2023'te 171 bin 881 kişi boşanarak eşinden ayrıldı.

EN AZ BOŞANMA BİR YILDAN AZ EVLİLİKLERDE

Evlilik sürelerine bakıldığında en fazla boşanma 1-5 yıl arasında gerçekleşti. En az boşanma süresi ise yüzde 3 ile bir yıldan az evli olanlar arasında yaşandı.

EVLİLER DAHA MUTLU

Evli olanlar yüzde 56,4 oranında mutlu iken, evli olmayanların mutsuzluk oranı ise yüzde 45,8 oldu.