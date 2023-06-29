Bozcaada bu bayramda dolu! Tatili fırsat bilenler akın etti Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, Bozcaada'ya akın etti. Günlük 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Bozcaada'da otellerin doluluk oranı esnafın ve işletmecilerin yüzünü güldürdü.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, tatil beldelerine akın etmeye devam ediyor.

Tatilin gözde merkezlerinden olan Bozcaada'da ise doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Bozcaada, konaklama tesisleriyle birlikte günlük 10-15 bin tatilciyi ağırladı.

Adanın doluluk oranını esnafın yüzünü güldürürken, tatilciler ise denizin tadını çıkardı.

Ekonomik alanda hareketlilik yaşanıyor

Bozcaada'nın meşhur restoranlarında ise tatilciler, adanın yöresel lezzetlerini deneyerek keyifli anlar geçirdi. Eşsiz lezzetlerin tadına bakmak için restoranlara akın eden tatilciler, adanın gastronomik zenginliklerini keşfetti.

Bazı tatilcilerin gelişigüzel araç park etmesi nedeniyle sokaklarda aksayan trafiğe, trafik ekipleri müdahale etti. Geyikli-Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, yoğun talebi karşılamak için karşılıklı olarak günde 36 sefere kadar çıktı. Tatilciler, adaya rahatlıkla ulaşım sağlayarak keyifli bir tatil geçirdi.

Yoğun talep sayesinde ekonomik anlamda da hareketlilik yaşandı ve adanın turizm sektörü canlandı. Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğrayarak tatilcilerin unutulmaz hatıralar biriktirmesine ve adanın güzelliklerini keşfetmesine imkan sağladı.

"Keyifli bir tatil dönemi geçiriyoruz"

Bozcaada’nın 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğini belirten Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, “Bayram döneminde yüzde 100’e yakın doluluk oranıyla devam etmekte. Keyifli ve güzel bir tatil dönemi geçiriyoruz” dedi.

"Yoğunluğa karşı hazırlığımızı yaptık"

Adada kafe ve pastane işletmecisi Cemil Günday ise, Bozcaada’dan Kurban Bayramı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı öncesinde başlayan adamızdaki hareketlilik, bayramla birlikte en üst seviyeye ulaştı. Biz de hem kendi işletmemiz, hem de diğer işletmeler olarak bu yoğunluğa karşı hazırlığımızı yaptık.

Gelen misafirlerimiz oldu. Gelmeye devam edenler de var, geçmiş senelerdeki gibi en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Herkese iyi bayramlar dilerim.”