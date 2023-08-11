Bozkurt'taki selde hayatını kaybedenler unutulmadı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

AA

Türkiye 2021'de cumhuriyet tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini kastamonu'da yaşadı.

Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de kayboldu.

Hayatını kaybedenler anıldı

Sel felaketinin 2. yılı nedeniyle Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu, vatandaşlara ilçeye özgü geleneksel etli pilav ile ayran ikram edildi.

Çok sayıda vatandaş katıldı

Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.