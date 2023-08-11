Bozkurt'taki selde hayatını kaybedenler unutulmadı
AA

Türkiye 2021'de cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini kastamonu'da yaşadı.

ilçesinde meydana gelen selde Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de kayboldu.

Hayatını kaybedenler anıldı

Sel felaketinin 2. yılı nedeniyle Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu, vatandaşlara ilçeye özgü geleneksel etli pilav ile ayran ikram edildi.

Bozkurt'taki selde hayatını kaybedenler unutulmadı

Çok sayıda vatandaş katıldı

Programa Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.